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Посольство РФ потребовало у прокуратуры Польши данные об обвиняемом хоккеисте

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Посольство РФ в Варшаве потребовало от польской прокуратуры предоставить данные об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте, о чем в четверг, 6 июля, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши (в копии — в органы прокуратуры Люблинского воеводства, которые, по сообщениям СМИ, ведут дело задержанного Максима С.) с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

При этом, как уточнил информатор, в настоящий момент какой-либо реакции польской стороны не поступало. По телефону сотрудники прокуратуры республики отказались комментировать обращение якобы по причине отсутствующих у них указаний.

Ордаш резюмировал, что такое поведение равнозначно нарушению российско-польской консульской конвенции от 1992 года. Согласно ей, польская сторона была обязана информировать дипломатическую миссию в трехдневный срок о факте задержания российского гражданина.

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О задержании российского хоккеиста в Польше по подозрению в шпионаже стало известно ранее, 30 июня. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». Отмечается, что мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги.

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