Политолог назвал возможную цель встречи Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский хочет подтвердить с Анкарой уже существующие договоренности после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост турецкого лидера. Таким мнением 6 июля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день канцелярия президента Турции подтвердила запланированную на 7 июля встречу главы государства с Зеленским в Стамбуле.

«В Турции прошли выборы, для Эрдогана и Зеленского главное просто подтвердить те договоренности, те соглашения, которые уже существуют. В том числе и договоренности по сотрудничеству в военно-технической сфере между Украиной и Турцией, потому что, как мы знаем, поставки целого ряда вооружений со стороны Турции продолжаются. Для Киева, конечно, самое главное зафиксировать эти параметры, чтобы ничего не поменялось», — сказал Денисов.

7 июня Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Он также пригласил к участию в комиссии Россию.

29 мая президент Турции и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.