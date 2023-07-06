Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти США не передавать кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Призыв к Соединенным Штатам был опубликован в четверг, 6 июля, на сайте организации.

Правительство США близко к тому, чтобы разрешить передачу кассетных боеприпасов из собственных запасов Украине, сообщает HRW

«Передача этого оружия неизбежно приведет к длительным страданиям гражданского населения и подорвет международное осуждение его использования», — уточнила организация.

Ракетные удары ВСУ кассетными боеприпасами по контролируемым Россией районам города Изюм в 2022 году привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей, заявила HRW со ссылкой на свое исследование.

Из-за предсказуемой опасности для гражданского населения, все страны должны отказаться от передачи кассетных боеприпасов, призвала Human Rights Watch.

В этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поставка США кассетных боеприпасов Киеву будет очередным шагом к эскалации. Данное заявление Небензя сделал в ответ на появившуюся в СМИ информацию о согласовании поставок кассетных боеприпасов на Украину администрацией американского лидера Джо Байдена.

5 июля телеканал CBS также сообщил, что власти США могут принять решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину до конца недели.

До этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях наблюдается двусмысленность.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией от 1 августа 2010 года. Документ ратифицировали 110 государств, однако ни США, ни Украина не входят в их число.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.