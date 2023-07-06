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Эксперт не рекомендовала россиянам покупать валюту на все сбережения

Финансовый консультант Волкова: покупать сейчас валюту на все сбережения не стоит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В настоящее время не стоит покупать валюту на все свои сбережения, считает сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Об этом она рассказала «Известиям» 6 июля.

Ранее в этот день курс евро впервые с марта достиг уровня 102 рубля, доллар — 93,85 рубля. По данным сайта Мосбиржи, к 17:12 американская валюта находилась в районе 91,3 рубля, европейская — 98.

«Возросший курс доллара или евро, безусловно, беспокоит сейчас каждого россиянина. Так происходит каждый раз, когда валюта поднимается вверх», — отметила эксперт.

При этом она напомнила, что глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий курс является благом для экономики.

«Когда же мы говорим про простого человека, возникают вопросы. Один из них — стоит ли покупать или продавать, валюту? И здесь всегда нужно исходить из целей. Если человек принимает риск, что курс будет выше и у него есть необходимость приобретения валюты, то это действие оправдано», — сказала инвестор, подчеркнув, что покупка или продажа валюты должна быть подчинена стратегии.

По ее словам, люди без стратегии обычно не покупают валюту системно, когда курс более-менее устойчивый, а действуют в панике во время высоких значений курсов.

«Резюмируя: покупать валюту сейчас на все свои сбережения, на «всю котлету» точно не стоит. Да, вы можете приобрести на определенную сумму в рамках своих целей. Безусловно, за любым ростом следует коррекция, и нужно очень внимательно относиться к тому, что сейчас происходит на рынке. Поэтому важно сохранять спокойствие, приобретая доллары и евро, только если у вас есть валютная задача либо на небольшую сумму», — добавила Волкова.

По ее мнению, возможно дальнейшее повышение евро и доллара по отношению к рублю на какой-то промежуток времени, однако потом курсы будут скорректированы, но не ранее чем через пару недель.

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6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В этот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и также верит в его укрепление.

Накануне опрошенные «Известиями» участники рынка предположили, что ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля из-за падения рубля с 7,5 до 8,5% годовых.

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