Врач назвал наиболее уязвимый для менингита возраст

Наиболее уязвимый для менингита возраст — это 15–18 лет, сообщил в разговоре с «Известиями» 6 июля главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

«Один из самых опасных периодов для менингита — это подростковый возраст. Во многих западных университетах не принимают студентов без вакцинации от менингита, так как учащиеся живут в общежитиях. В зоне риска студенты ПТУ, университетов, колледжей. 15–18 лет — это наиболее уязвимый возраст», — рассказал Продеус.

Он отметил, что для этой инфекции типично тяжелое течение, поэтому применяется вакцинация. Однако в обязательную программу она не включена. В некоторых регионах есть ограниченные программы бесплатной вакцинации, например, в Москве и Московской области.

Говоря о ситуации в Екатеринбурге, где два сотрудника Ozon погибли от менингита, он отметил, что необходимо отследить тех, кто контактировал с заболевшими.

«Для того чтобы правильно подобрать вакцину, нужно определить, какой это штамм. Сказать это можно только после проведения анализов. Нужно убеждать людей не экономить на себе и вакцинироваться», — подчеркнул Продеус.

В настоящее время в распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру, проводятся регулярные медицинские осмотры, при признаках простуды к работе работников не допускают, также поверхности обрабатывают антисептиком.

5 июля сообщалось, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге было зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, добавили в ведомстве.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.