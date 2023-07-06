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Патрушев сообщил об увеличении площади лесных пожаров на юге РФ в 2023

Патрушев: площадь лесных пожаров на юге России год к году утроилась
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в текущем году возросла почти в три раза, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза», — сказал он на совещании по безопасности в ЮФО в Краснодаре 6 июля.

Причинами большинства лесных возгораний Патрушев назвал нарушения гражданами правил пожарной безопасности.

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Текущей весной лесные пожары охватили территории Курганской, Свердловской и Тюменской областей. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь быстро распространился 25 апреля в поселке Сосьва, где возникло возгорание, а также затронул много других населенных пунктов из-за сильных порывов ветра и большого количества сухой растительности.

По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, жертвами пожаров в регионах Урала и Сибири стали 16 человек, в том числе один ребенок, без жилья осталось около 2 тыс. человек.

Полностью ликвидировать крупные пожары в трех регионах Урала удалось к 10 мая.

В Рослесхозе рассказали «Известиям», что площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тыс. га, или на 13, 9 % относительно прошлогодних показателей. Пожароопасный сезон действует сейчас в 85 субъектах страны.

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