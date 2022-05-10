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В результате пожаров в Сибири и на Урале 16 человек погибли и 18 пострадали

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Врио главы МЧС Александр Чуприян в ходе онлайн-совещания по борьбе с пожарами сообщил 10 мая о пострадавших в результате пожаров на Урале и в Сибири. По его данным, 16 человек погибли и 18 пострадали.

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«Пострадали 34 человека, из них 16 человек погибли, в том числе один ребенок, 16 — госпитализированы, в том числе шесть пожарных», — сказал он.

С пострадавшими работают психологи, им оказывается помощь по восстановлению утраченных документов и оформлению компенсационных выплат, отметил Чуприян.

Сообщается также, что пожарами уничтожено почти 1,3 тыс. строений, в том числе порядка 730 жилых домов.

Всего, по информации МЧС, с начала года в России возникло около 4 тыс. лесных пожаров.

В общей сложности в этом году на территории РФ произошло более 138 тыс. пожаров: техногенных и природных. Первые природные возгорания возникли еще в январе, а в апреле пожароопасный сезон вошел в полную силу, пояснил Чуприян.

Во время мероприятия президент России Владимир Путин напомнил участникам, что в российском законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами.

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