Мобильная плита: почему зависимость от телефона не лучше алкоголизма

Зависимость от смартфона, планшета или компьютера носит научное название номофобия. Алгоритмы и последствия этой молодой аддикции пока достаточно не изучены. Однако ученые уже говорят о том, что зависимость от гаджетов коварнее, чем пристрастие к алкоголю и табаку. Когда бить тревогу и к кому обращаться за помощью, если человек с головой погружается в виртуальный мир, — в материале «Известий».

Зависимость от одиночества

Номофобию относят к нехимическим (поведенческим) зависимостям, в числе которых, например, тяга к азартным играм, любовная аддикция, шопоголизм, трудоголизм и другие. Исследования показывают, что алгоритмы активации мозга при продолжительном использовании видеороликов и социальных сетей схожи с другими формами зависимости. Поэтому людям важно обеспечивать здоровый баланс в использовании гаджетов.

— Номофобия — страх остаться без связи в нужный момент. На фоне этих переживаний формируется поведенческий зависимый паттерн (шаблон реакций или действий), который выступает как способ справиться с тревогой. То есть в данном случае зависимость может являться скорее симптомом состояний другого класса — тревожных и панических, — поясняет клинический психолог, заместитель главного врача по премиум-реабилитации «Клиники Маршака» Людмила Лозовская.

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Коварство номофобии в том, что людям порой сложно определить и осознать, что они в буквальном смысле попали в сеть. По статистике к специалистам чаще обращаются пациенты с химическими аддикциями — алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. Но это скорее связано с тем, что люди пока не видят проблему в зависимости от гаджетов. Для кого-то смартфон является частью их работы, а другие просто не связывают тревожное состояние и другие неприятные симптомы с одержимостью ноутбуками.

— Когда у человека есть химическая зависимость от сигарет, алкоголя и других психоактивных веществ, то надо как минимум выйти из дома, чтобы отправиться куда-то за очередной дозой. Такие виды злоупотребления на виду — они губительно воздействует на здоровье, порицаются обществом, потому что выглядят непривлекательно. В случае с гаджетом саморазрушение происходит незаметно, очевидного влияния на здоровье такая зависимость не оказывает, разве что со временем начинает портиться зрение, — рассуждает практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева.

Между тем люди, страдающие от номофобии, испытывают сильную тревогу и беспокойство, когда находятся вне зоны доступа к своим электронным устройствам. Они часто проверяют уведомления, соцсети и почту даже в самые, казалось бы, неподходящие для этого моменты — в гостях, во время дружеской беседы. Причем эта проблема чаще встречается среди подростков и молодых людей, сетует Евгения Морозова, психолог Клиники доктора Исаева. Симптомами номофобии могут быть тревога, тахикардия, обильное потоотделение, тремор конечностей и дезориентация. А причинами ее развития эксперт называет, в частности, непрерывное желание быть связанным с цифровым миром, а также социофобию и страх одиночества, которые маскируются через использование телефона.

Достаточно понаблюдать за незнакомыми людьми, случайно оказавшимися в одном пространстве, например, в лифте. Большинство из них, чувствуя себя не в своей тарелке, сразу хватаются за телефон как за спасительную соломинку. В прошлом столетии, когда гаджетов не было и в помине, люди со столь же сосредоточенным видом поглядывали на часы.

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Помимо тревожных расстройств, к болезненной привязанности к телефону приводит недостаток альтернативных занятий и хобби.

Друг или враг

Пока остается риторическим вопрос — где же грань между зависимостью и реальной необходимостью применять компьютерные технологии. Но специалисты уже обращают внимание на то, что время, которое смартфон с его приложениями и новыми формами общения экономит человеку, расходуется на «сидение в мобильнике». То есть, по сути, люди ничего не выигрывают благодаря техническому прогрессу.

— Грань проходит там, где начинает страдать качество жизни человека, — предостерегает Лозовская. — Изменение психического состояния, появление выраженной тревоги, пренебрежение полезными привычками и заботой о себе, нарушение гигиены сна, проблемы в отношениях с окружением, развитие психопатологической симптоматики и прочее — всё это является поводом для обращения к специалистам.

Конечно, в современном мире невозможно полностью отказаться от мобильных устройств. Использование гаджета необходимо для выполнения конкретных задач, при выполнении работы, для учебы, общения и разумного досуга.

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— Нет причины беспокоиться, если вы соблюдаете здоровый баланс, учитывая другие важные сферы жизни, такие как физическое здоровье, социализация. То есть в том случае, если вы не испытываете негативных эмоций и у вас не снижается физическая активность и не ухудшается здоровье, — комментирует Евгения Морозова.

Но если человек просыпается и засыпает с телефоном, не может остановиться, проверяя мессенджеры и обновляя ленты, то уже можно говорить о достаточном уровне тревоги и напряжения. В психологии есть понятие «дофаминовая петля» — речь о своеобразной ловушке предвкушения удовольствия. Дофамин — это нейромедиатор (химическое вещество, вырабатываемое мозгом) и гормон, синтезирующийся в надпочечниках. Его уровень активно повышается, когда мы предвкушаем удовольствие или ожидаем награду. Именно это ожидание чего-то необычного заставляет нас бесконечно просматривать ролик за роликом. Человеку кажется, что вот-вот он увидит нечто более интересное. Остановиться после очередного видео невозможно, потому что важен сам процесс поиска, ожидания . По словам Лозовской, не имеет значения, затрагивает ли просматриваемый контент положительные эмоции или отрицательные. Зависимое поведение порой даже сильнее закрепляется именно на фоне негативных переживаний. Вот почему плохие новости в интернете пользуются особенной популярностью.

— Когда мы видим интересный контент, например, хорошие новости, красивые фотографии или смешное видео, то наш мозг активирует «дофаминовую петлю». При этом включаются зоны удовольствия в мозге, такие как ядро аккумбенс и префронтальная кора. Это вызывает чувство удовлетворения, заставляет нас хотеть просматривать контент или возвращаться к социальным сетям снова и снова, — разъясняет Евгения Морозова.

Особенности организации дофаминергической системы у конкретного человека различаются. Кто-то становится уязвимым к формированию зависимости, а другие сохраняют устойчивость.

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Лекарство от проблем

Специалисты уже сделали выводы по поводу того, почему некоторые люди в свободное время не занимаются спортом и творчеством, а с головой погружаются в соцсети.

— С точки зрения психологии это не что иное, как нарушение здоровой саморегуляции в случае, когда человек не в силах справиться со своими проблемами. Речь идет о деструктивном поведении, которое проявляется уходом от реальности при помощи изменения психического состояния, — комментирует Анна Гусева.

Человек словно перекладывает свою ответственность за решение проблем на интернет. Смартфон спасает людей от одиночества, помогает забыть про обиды, а если человек испытывает горе, то и смягчает страдания . Но, по словам эксперта, психика здорового человека располагает всеми ресурсами для его поддержания в трудные минуты. С накопившимися проблемами можно и нужно справляться самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно уходить в придуманный мир.

— Основа жизнедеятельности любой системы — это поддержание гомеостаза (саморегуляции, сохранения динамического равновесия). Эта особенность защищает организм от внешних раздражителей и проявляется в способности восстановиться, излечиться, причем как на физическом, так и на психологическом уровне, — разъясняет Гусева.

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Если человек получает царапину или гематому, то начинается процесс регенерации, заживления раны. Душевная травма тоже может восстанавливаться, но для этого нужно пройти пять классических стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Это необходимо, чтобы сохранить душевное здоровье. Здоровая саморегуляция психики направлена на самовосстановление, способствует стрессоустойчивости. Считается, что даже сам стресс в какой-то мере влияет на целостность психики.

— Когда люди вытесняют свои проблемы с помощью гаджета, используя его как успокоительное, смартфон превращается в своеобразный костыль для психики. Но проблемы никуда не уходят и копятся. Вот и возникает вопрос — кто же на самом деле робот? Получается, что не человек управляет собой и устройством, а гаджет реагирует на наши отклонения и устанавливает свой баланс, — рассуждает Анна Гусева.

О том, что у психики появляется костыль, заменяющий функцию здорового алгоритма действий, порой не задумывается ни сам номофоб, ни его близкие. Как и в случае с любыми другими формами зависимости, тут можно вести речь о созависимых — близких людях, которые зацикливаются на проблемах зависимого родственника и эмоционально зависят от него. Например, они, пренебрегая своими нуждами, берут на себя обязанности, от которых со временем отказывается любитель гаджетов. А родители, желая поддерживать хоть какую-то связь с детьми, покупают им новые и новые модели телефонов.

Человек убегает от реальности, а выйти из зона комфорта, отказаться от «костыля» он уже не спешит. Противостоять аддикции сложно, потому что люди по ряду причин рады спрятаться от проблем. Спасение зависит от критичного отношения к своему состоянию — если остается способность объективно оценить проблему, то, значит, еще можно что-то изменить.

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Помоги себе сам

Способы противостоять зависимости от гаджетов пока точно не определены. В каждом конкретном случае врачи предлагают разбираться отдельно.

— Безусловно, есть общие рекомендации по психогигиене, гигиене сна, практикам цифрового детокса, но не каждый человек способен самостоятельно с помощью введения полезных привычек справиться с этой проблемой. Если есть выраженное беспокойство и снижение качества жизни, то стоит всё же обратиться к специалистам, — предостерегает психиатр Лозовская.

В качестве профилактики врачи предлагают хотя бы на время отказаться от использования смартфона и оставить для общения и связи телефон с ограниченным набором функций. Если гаджет требуется для оплаты или оформления услуг, то можно носить с собой два аппарата.

— Удалите неиспользуемые и лишние приложения. Отключите уведомления в тех приложениях, которые напрямую не связаны с вашими необходимыми задачами. Постарайтесь ограничить использование смартфона за несколько часов до сна, ввести в ежедневную рутину релаксационные практики (дыхательные упражнения, расслабляющие физические упражнения и ритуалы), — советует Людмила Лозовская.

Хороший способ противостоять зависимости — налаживать и укреплять социальные связи в офлайн-пространстве, подчеркивают врачи. Проще говоря, надо чаще встречаться и общаться с людьми вживую. На пути к выздоровлению поможет и получасовая прогулка в тишине — без разговоров по телефону, прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов. Выходу из замкнутого круга способны помочь дыхательные практики, йога, ванна, массаж, а также чтение книг, но не научной или специальной литературы, а художественной. Психотерапевт рекомендует понаблюдать, сколько времени уходит на рабочий процесс и практические надобности, а сколько на развлечения.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— Гаджета не должно быть в спальне: нельзя перед сном просматривать новости и считать лайки в соцсетях. Важная рекомендация для родителей — не приучайте детей к смартфону с раннего возраста. Часто взрослые дают ребенку гаджет, чтобы малыш не отвлекал и не плакал. В итоге у маленького человека вырабатывается привычка хвататься за смартфон, когда ему плохо, одиноко или нечем заняться. Кроме того, дети повторяют всё за родителями и стараются подражать им. Это повторение — как флешка, вшитая в сознание, — подчеркивает эксперт.

Расширять свое пространство без смартфона помогает, в частности, регулярное планирование. Психотерапевт советует каждый месяц ставить перед собой и записывать в тетрадь 101 цель, которой хотелось бы достичь. Но добиваться этих целей человек должен без привлечения гаджетов. Такое планирование развивает пластичность мозга, помогает самостоятельно найти способы решения проблем, остановиться и ощутить жизнь здесь и сейчас.

Своеобразный тест на самостоятельность и независимость от смартфона — отключить его на сутки и понаблюдать, с какими проблемами можно справиться самостоятельно, а какие заставляют впасть в отчаяние. На основании этого можно сделать вывод — служит ли нам смартфон или мы служим и подчиняемся ему.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Важно помнить, что люди — это социальные существа, и мы должны оставаться в реальном мире дольше, чем в виртуальном. Всегда должно сохраняться взаимодействие человека с человеком. Иногда ограничение использования мобильных телефонов — это необходимость, — подчеркивает Евгения Морозова.

Врачи обращают внимание на то, что если все вышеперечисленные способы не приводят хотя бы к небольшому улучшению, а, наоборот, усиливают тревогу и ухудшают состояние, то нужно, не откладывая, обратиться к специалисту.