Психолог рассказал, как справиться с травлей на работе

Кандидат психологических наук, и.о. заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии Государственного университета просвещения Вадим Киселёв в разговоре с «Известиями» 6 июля рассказал, как справиться с травлей на рабочем месте.

«По разным оценкам, с травлей на рабочем месте сталкивается каждый десятый. Если к вам плохо относятся на работе, для начала попытайтесь понять причину такого отношения, обсудив это в спокойной и конструктивной беседе. Подумайте и оцените, насколько вы сами открыты к общению с новыми коллегами, готовы ли включаться в происходящие в коллективе процессы и демонстрируете ли вы эту готовность. Узнайте, может быть, вы заняли должность, которую рассчитывал получить один из «старичков», поддерживаемый всем остальным коллективом», — посоветовал Киселёв.

Он отметил, что в этом случае можно попробовать выяснить это у руководителя или у коллег, с кем сложились достаточные близкие отношение, или у кого нейтральное отношение.

«Как правило, зачинщика и инициатора травли всегда видно. Неформальный лидер есть в любом коллективе, и он может опасаться за свои позиции в связи с вашим приходом в организацию. В такой ситуации придется запастись терпением и выдержкой, чтобы продемонстрировать новым коллегам, что вы не собираетесь никого выживать или подсиживать», — добавил психолог.

Специалист подчеркнул, что нужно быть вежливым и корректным в общении, оставаться профессионалом и выполнять все свои обязанности на высоком уровне. Это поможет укрепить позицию и создаст основу для улучшения отношений.

«Откажитесь от негативных оценок, жесткой критики коллег и желания их перевоспитать. По возможности соблюдайте дресс-код и деловой этикет, принятые в вашей компании. Не перекладывайте ответственность за свои недочеты на других и будьте готовы прийти им на помощь в трудные моменты», — отметил Киселёв.

По его словам, если человек столкнулся с намеренной травлей, лучшая тактика поведения — строго следовать должностной инструкции и регламенту должности, а также фиксировать с помощью аудио- и видеосъемки нарушения Трудового кодекса РФ. В этом случае при судебном разрешении конфликта будут психологические и юридические основания для защиты и удовлетворения законных требований.

«Например, при отказе в предоставлении отпуска уведомите официально работодателя о нарушении своих прав и готовности их отстаивать в соответствии с нормами ТК РФ. Но прежде попытайтесь урегулировать ситуацию мирно. Подготовьте заявление на имя руководителя, объясните причины, по которым отпуск необходим именно сейчас. Иногда простое разъяснение ситуации помогает решить проблему», — подытожил психолог.

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