В селе Ильинка в Забайкалье подтопило более 100 домов

Река Кручина разлилась и подтопила более 100 домов в селе Ильинка в Забайкалье. Об этом сообщили 6 июля в прокуратуре Забайкальского края.

«В связи с обильными осадками и прорывом дамбы в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Читинского района региона начала проверку обстоятельств произошедшего.

Также интенсивные осадки привели к подъему уровней воды в реках и в других местностях, говорится в сообщении ГУ МЧС Забайкальского края, опубликованном в Telegram-канале.

«Произошло подтопление 65 приусадебных участков и 23 жилых дома в четырех населенных пунктах: Курунзулай, Улеты, Урульга и Александровский Завод», — уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что было размыто четыре автодороги регионального значения.

Работы спецслужб по ликвидации последствий паводка уже организованы на подтопленных участках Забайкалья, привлечена группировка РСЧС региона в составе 104 человек, 37 единиц техники. В состоянии готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 85 человек, 20 единиц техники.

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появилось видео из Приморья, на котором запечатлено, что улицы Уссурийска затопило после обильных осадков. На кадрах можно увидеть, что проезжая часть на Садовой улице полностью ушла под воду. Аналогичная ситуация складывается на придомовых участках.

Накануне сообщалось, что юг Дальнего Востока и часть Якутии накроет активный циклон из Китая. Его уже встретило Прибайкалье. За минувшие сутки в Чите выпало 37 мм осадков, а в Иркутске значительно меньше, 16 мм. Однако сегодня интенсивность дождей в городе увеличится в 2 раза.

Поскольку вихрь многоядерный, в его области сформируются несколько зон особенно сильных осадков.