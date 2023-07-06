В Ростовской области завершилось расследование дела о торговле детьми

Следственные органы СУ СК России по Ростовской области направят на рассмотрение в суд уголовные дела трех серийных торговцев детьми. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Двое жителей города Шахты обвиняются в похищении несовершеннолетних для дальнейшей продажи. В 2021 году они обманным путем отнимали детей у женщин, находящихся в тяжелом материальном положении, якобы для передачи сотрудникам органов опеки. Подобным образом были похищены двое мальчиков трех и семи лет, а также 10-месячный младенец.

Аналогичное обвинение предъявили жителю Воронежской области. Его уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Отмечается, что похищенных детей продали цыганским семьям в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях (покупателям также предъявили уголовные обвинения). В настоящий момент все три ребенка были возвращены родителям.

Ранее, 19 мая, Тимирязевский суд Москвы арестовал жительницу Средней Азии, которая является одной из фигуранток дела о продаже новорожденной девочки. Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля. За совершенное преступление ей грозит до 15 лет колонии.

По данным следствия, 15 мая три женщины продали младенца в одном из торговых центров столицы. Покупательница была подставной и действовала в рамках оперативного эксперимента. Впоследствии ГСУ СК РФ по Москве предъявило всем трем фигуранткам обвинение.