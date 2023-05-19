В Москве арестовали одну из фигуранток дела о продаже новорожденной
Тимирязевский суд Москвы арестовал жительницу Средней Азии, которая является одной из фигуранток дела о «сделке» по продаже новорожденной девочки.
«Постановлением Тимирязевского районного суда от 19 мая 2023 года удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Арзиевой Хуринсахон Абдуллаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми организованной группой»)», — сообщили в суде.
Как уточняет ТАСС, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля.
Женщина, в свою очередь, просила суд не заключать ее под стражу, однако ей в этом отказали.
По предварительным данным, ей грозит до 15 лет колонии.
По данным следствия, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку. 15 мая три женщины продали новорожденную в одном из торговых центров столицы. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».
В результате «сделки» женщины выручили 60 тыс. рублей. Как только три злоумышленницы составили расписки о получении денежных средств, их задержали правоохранители.
Впоследствии ГСУ СК РФ по Москве предъявил всем троим фигуранткам обвинение.