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В Москве арестовали одну из фигуранток дела о продаже новорожденной

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Фото: Управление СК РФ по городу Москве
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Тимирязевский суд Москвы арестовал жительницу Средней Азии, которая является одной из фигуранток дела о «сделке» по продаже новорожденной девочки.

«Постановлением Тимирязевского районного суда от 19 мая 2023 года удовлетворено ходатайство органа следствия в отношении Арзиевой Хуринсахон Абдуллаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми организованной группой»)», — сообщили в суде.

Как уточняет ТАСС, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля.

Женщина, в свою очередь, просила суд не заключать ее под стражу, однако ей в этом отказали.

По предварительным данным, ей грозит до 15 лет колонии.

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По данным следствия, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку. 15 мая три женщины продали новорожденную в одном из торговых центров столицы. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».

В результате «сделки» женщины выручили 60 тыс. рублей. Как только три злоумышленницы составили расписки о получении денежных средств, их задержали правоохранители.

Впоследствии ГСУ СК РФ по Москве предъявил всем троим фигуранткам обвинение.

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