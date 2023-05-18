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СК предъявил обвинение трем пытавшимся продать в Москве младенца женщинам

СК предъявил обвинение трем пытавшимся продать в Москве младенца женщинам

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Фото: СК РФ
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На севере Москвы три женщины из Твери обвиняются в попытке продажи новорожденного ребенка. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба столичного главного следственного управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным следствия, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку. 15 мая три женщины продали новорожденную в одном из торговых центров столицы. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».

В результате «сделки» женщины выручили 60 тыс. рублей. Как только три злоумышленницы составили расписки о получении денежных средств, их задержали правоохранители.

«В настоящее время они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса вину не признали», — указывается на сайте СК.

В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

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Ранее сообщалось, что проверку обстоятельств сделки купли-продажи новорожденной девочки, которую осуществили три женщины, контролирует московская прокуратура.

По данным ведомства, действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

17 мая также сообщалось, что Тимирязевский межрайонный следственный отдел СУ по САО Главного управления СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств продажи ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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