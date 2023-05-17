Прокуратура Москвы взяла на контроль факт продажи младенца тремя женщинами

Проверку обстоятельств сделки купли-продажи новорожденной девочки, которую 15 мая осуществили три женщины из Твери, контролирует московская прокуратура, о чем ведомство сообщило в своем Telegram-канале 17 мая.

Предварительно было установлено, что 8 мая 2023 года в Твери 29-летняя женщина родила девочку. Позже совместно с двумя женщинами 39 и 46 лет мать ребенка решила его продать. Покупателем выступила оперативная сотрудница из Москвы.

«Вечером 15 мая злоумышленницы, находясь в ТЦ на улице Лобненская, продали женщине, действующей в рамках проводимого оперативного мероприятия, малолетнюю девочку, заведомо для них находящуюся в беспомощном состоянии, за 60 тыс. рублей. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее сообщалось, что Тимирязевский межрайонный следственный отдел СУ по САО Главного управления СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств продажи ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.