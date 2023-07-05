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Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы

Экс-премьер Ольмерт: протесты в Израиле могут привести к краху правительства
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Протесты в Израиле могут привести к краху правительства. Об этом 5 июля «Известиям» заявил израильский политический и общественный деятель, бывший премьер-министр страны Эхуд Ольмерт.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли в аэропорт с флагами Израиля и громкоговорителями.

«Я не думаю, что протестующие будут использовать силу для смены решения премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], я бы сказал, что протесты будут расширяться и становиться более агрессивными, что станет проблемой для правительства, как, например, позавчера в международном аэропорту Израиля, в конце концов правительство потерпит крах», — сказал Ольмерт.

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В конце мая десятки тысяч человек вышли на митинг в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Нетаньяху. По словам организаторов, в акциях по всей стране приняли участие около 230 тыс. человек.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

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