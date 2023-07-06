Выдворение мира: почему в Приднестровье не хотят гражданской миссии ОБСЕ

Трансформация миротворческой миссии, работающей в Приднестровье, в «многостороннюю гражданскую миссию», к чему накануне в своей резолюции призвала Парламентская ассамблея ОБСЕ, невозможна до полного политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, а подобные попытки — откровенная спекуляция, заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел Приднестровья. Местный депутат при этом указал на истинную цель ОБСЕ — выдавить из региона Россию. Что предлагает ОБСЕ и почему Тирасполь против — в материале «Известий».

Приднестровье против

Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ во время заседания с 30 июня по 4 июля приняла резолюцию, в которой содержится призыв преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в «многостороннюю гражданскую миссию».

«[ПА ОБСЕ] предлагает всем причастным сторонам начать политические дискуссии для того, чтобы преобразовать нынешнюю миротворческую операцию в Приднестровском регионе в многостороннюю гражданскую миссию с соответствующим международным мандатом, который будет отражать все реальные потребности на местах», — говорится в тексте документа.

В Приднестровье считают, что призывы, содержащиеся в резолюции ПА ОБСЕ, воспроизводят застарелые нарративы западных стран и не имеют объективных современных оснований. Об этом «Известиям» заявили в МИД Приднестровской Молдавской Республики.

«Попытка оправдать такой шаг «отражением реальных потребностей на местах» — откровенная спекуляция, поскольку население и Приднестровья, и Молдовы в первую очередь желают сохранения мира и стабильности, и как раз существующая миротворческая миссия под эгидой Российской Федерации блестяще справляется с этой задачей на протяжении более трех десятилетий», — сообщили «Известиям» в МИД непризнанной республики.

При этом, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, ОБСЕ не высказывала намерений отозвать своих представителей в Объединенной контрольной комиссии (трехсторонняя объединенная структура миротворческих сил, действующая на территории ПМР).

«Как известно, в истории конфликта уже имеется негативный опыт работы миссии гражданских наблюдателей, которые не смогли предотвратить нападение молдавских сил на приднестровский город Бендеры, в результате чего погибли и были ранены сотни приднестровских граждан. Таким образом, ПА ОБСЕ предлагает заменить механизм, на протяжении многих лет успешно справляющийся с поставленными задачами на формат, который однажды уже доказал свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия», — заявили в МИД Приднестровья.

Трансформация миротворческой операции возможна только после окончательного политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, добавили в министерстве иностранных дел республики, а нынешние призывы ПА ОБСЕ приднестровские власти расценивают как провокационные и ведущие к эскалации напряженности.

«Считаем, что вместо спекулятивных деклараций, не имеющих никакой добавленной стоимости, странам-членам ОБСЕ необходимо сосредоточиться на укреплении работающего миротворческого механизма, а также способствовать активизации диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

С Приднестровьем не обсудили

В целом, в Тирасполе привыкли к подобного рода предложениям — такие заявления стали появляться регулярно буквально сразу после прихода к власти нынешнего президента Молдавии Майи Санду в 2020 году. Однако подобные вопросы обсуждаются без привлечения приднестровских политиков.

— На контакт с приднестровцами по этому поводу никто не выходил. Во-вторых, Приднестровье категорически отвергает эту инициативу как абсурдную, потому что она будут способствовать только возрастанию риска новой войны на Днестре и нападения на Приднестровскую Молдавскую республику, — сказал в разговоре с «Известиями» депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов.

В Тирасполе убеждены, продолжает он, что «российский контингент, а также коллеги россиян из Молдовы и Приднестровья на сегодняшний день — единственные гаранты сохранения мира на берегах Днестра».

— Время от времени вспыхивающие такие инициативы просто преследуют единственную цель — выдавить Россию из Приднестровья. Я думаю, это не пройдет, — считает Сафонов.

Примечательно, что еще в мае этого года представитель ПМР в Москве Леонид Манаков говорил о необходимости увеличить присутствие российских войск на территории республики, что, с его слов, «оправдано с точки зрения ухудшения рисков безопасности, <…> и при этом юридически [такая опция] обоснована документами».

Сейчас мир в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы России (402 военнослужащих), Приднестровья (492) и Молдавии (355). Кроме того, присутствуют в зоне работы миссии 10 наблюдателей от Украины. Миссия работает с 1992 года — именно тогда завершилась активная фаза боевых действий в регионе после неудачных попыток Кишинева вернуть под свой политико-правовой контроль Тирасполь. Миротворцы, в частности, занимаются охраной вооружений и боеприпасов.

Манаков напомнил, что по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, численность миротворцев в зоне обеспечения безопасности может достигать 3100.

Майя Санду пришла к власти на собственных заявлениях о выстраивании конструктивных отношений с Россией. На выборах 2020 года, по итогам которых она возглавила Молдавию, как говорила сама Санду, «большинство граждан» высказались за развитие хороших отношений как с Евросоюзом, так и с Россией. Однако уже после выборов молдавский президент отступила от своего же курса.

Уже в конце 2020-го она заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья. Свою логику она объясняла тем, что по поводу присутствия контингента РФ якобы «никогда не было договоренностей со стороны Молдавии».

В этом пункте Майя Санду несколько лукавит, поскольку в п. 3 ст. 2 Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 1992 года прямо говорится, что с целью реализации договоренностей «в подчинение Контрольной комиссии придаются созданные на добровольной основе воинские контингенты, представляющие стороны, участвующие в выполнении данного соглашения». Под документом стоят подписи президента России Бориса Ельцина и Молдавии Мирчи Снегура.

В России сразу после этого заявления Санду отвергли возможность какого-либо изменения статус-кво. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные нарушения документов могут привести к серьезной дестабилизации.

Что говорят в России

Стоит отметить, что за более, чем 30 лет, которые российские миротворцы выполняют свою миссию на берегах Днестра, не прозвучало ни одного выстрела, сказал «Известиям» член делегации РФ в ПА ОБСЕ Артем Туров.

— И Молдавия, и Приднестровье — имеют возможность развиваться — экономически, гуманитарно. Это и доказывает, что по факту тот миротворческий процесс, который был организован и реализуется на территории приднестровского региона, эффективный и, наверное, без преувеличения самый успешный в истории миротворческих операций. Создан устойчивый механизм, налажены процессы, и наши военнослужащие в этом процессе играют ключевую роль, — добавил он.

По сути, Молдавию пытаются втянуть в процессы, связанные с НАТО, идет милитаризация региона, считает парламентарий. Кроме того, Туров подчеркнул: оснований обвинять российских миротворцев в том, что они незаконно находятся на территории ПМР, нет.

— Есть договор, где прописаны полномочия и мандат наших миротворцев. Этот документ подписан представителями как Приднестровья, так и Молдавии. Именно на его основе проходит миротворческая миссия. Все остальные заявления — не более чем фейк и политизация, — подчеркнул российский депутат.

Отношения России и ПА ОБСЕ сейчас обострены на фоне спецоперации РФ на Украине. В апреле этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов РФ за 2023 год в бюджет ПА ОБСЕ. Было принято решение перезачесть на 2023-й тот взнос, который был перечислен на счет организации в 2022 году. Володин при этом подчеркнул, что российская делегация постоянно сталкивается с препятствованием нормальной работе, а потому Москва приняла решение не платить за то, в чем не участвовала.

К слову, в нынешней сессии, по итогам которой и была принята резолюция, Россия также не участвовала.

— Российская делегация не едет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального пребывания российской делегации и нормальной работы в ассамблее в Ванкувере. Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо, — объяснял решение глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

На попытки дискриминировать российскую делегацию именно в процедурных вопросах указывает и депутат Госдумы Артем Туров.