Минтранс России опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам

Минтранс России не ведет работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 5 июля.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что Министерство транспорта РФ обсуждает идею создания резервного фонда поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний, рассматривает введение дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов.

«Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ведущие российские авиакомпании уже высказались против создания такого фонда, так как это не соответствует основным задачам деятельности отрасли — повышению доступности услуг воздушного транспорта для граждан.

Там также отметили, что совместно с Росавиацией мониторят финансово-экономическое состояние перевозчиков.

«В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет», — объяснили в Минтрансе.

В мае прошлого года источники также рассказали «Известиям», что Минтранс РФ совместно с АО «ТКП» и госкорпорацией «Ростех» обсуждают создание резервного фонда поддержки авиапассажиров, средства которого планировалось тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед путешественниками в случае форс-мажоров. Однако тогда же представитель ведомства заявил, что вопрос введения дополнительных сборов с пассажиров при покупке билетов не рассматривается.