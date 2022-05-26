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Минтранс отказался от идеи ввести новый авиасбор с пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вопрос введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов Минтрансом России не рассматривается, сообщил «Известиям» представитель министерства в четверг, 26 мая.

Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Деньги планируют направить в резервный фонд для путешественников

Как сообщали ранее три источника «Известий» на авиарынке, Минтранс, ТКП и «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в случае форс-мажоров, например при банкротстве авиакомпаний. Бюджет фонда предлагается пополнять за счет нового сбора при покупке авиабилета.

Как следует из письма вице-президента «ТКП» Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля, для формирования бюджета фонда «представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов». При этом, как утверждается в документе, новый сбор не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

25 мая Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило свою позицию в Минтранс по вопросу установления нового сбора — объединение высказалось резко против него.

Данную инициативу в ООП назвали избыточной, отметив, что она перекладывает финансовые обязательства авиакомпаний на пассажиров, что идет в разрез с государственной политикой развития гражданской авиации. Там добавили, что инициатива направлена не на защиту граждан, а на создание дополнительного механизма, который будет требовать денег на свое текущее функционирование.

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