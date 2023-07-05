Минтранс рассмотрит инициативу введения сбора для авиапассажиров

Минтранс обсуждает введение дополнительного сбора для пассажиров при оформлении билетов на самолет на случай банкротства авиакомпании. Об этом 5 июля написал «Коммерсант».

Отмечается, что эта инициатива, принадлежащая госкорпорации «Ростех», обсуждается с 2021 года. Предлагается создать «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства перевозчика.

В «Ростехе» подтвердили информацию об обсуждении инициативы. Однако «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны». Источник «Коммерсанта» в авиакомпаниях сообщил, что сбор составит не менее 150–300 рублей с пассажира с пассажира. При этом перевозчики выступают против инициативы.

Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о приостановке полетов со 2 мая до завершения реструктуризации компании, которая вызвана финансовыми трудностями.

15 ноября руководитель Росавиации Александр Нерадько заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний. По его словам, Росавиация осуществляет мониторинг финансового состояния перевозчиков.