Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о приостановке полетов со 2 мая до завершения реструктуризации компании, которая вызвана финансовыми трудностями. Авиаперевозчик выступил с таким заявлением во вторник, 2 мая, на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

«Air Moldova подала в суд запрос на утверждение ускоренной реструктуризации компании во избежание банкротства авиакомпании и получения доступа к инвестициям. <...> До решения суда <...> компания приостановит полеты и продажу билетов со 2 мая», -— говорится в сообщении.

Как отметили в компании, инвесторы готовы вложить в Air Moldova около $50 млн. Это позволило бы решить финансовые проблемы компании, а также дополнить ее авиапарк.

Air Moldova 21 апреля сообщила об отмене всех рейсов по 25 апреля включительно из-за дефицита финансовых ресурсов. Тогда в компании подчеркнули, что всем пассажирам вернут деньги за билеты.

До этого, 2 марта, авиаперевозчик также отменял рейсы в Прагу, Лондон, Тбилиси, Париж и Стамбул. Причиной такого решения назвали «оперативные трудности».