Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем
Авиакомпания Air Moldova отменяет все рейсы с 21 по 25 апреля из-за дефицита финансовых ресурсов. Об этом 21 апреля сообщается на странице авиакомпании в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«К сожалению, мы отмечаем, что все усилия и действия команды Air Moldova по управлению ситуацией, в которой находится компания, пока не дали результатов», — говорится в сообщении.
Специалисты компании подчеркнули, что всем пассажирам вернут деньги за билеты.
«Команда Air Moldova приносит свои извинения за то, что в этот критический период не смогла выполнить свои [обязательства]. Созданная ситуация беспрецедентна в области гражданской авиации», — заявили в компании.
Авиакомпания Air Moldova 2 марта также отменяла рейсы в Прагу, Лондон, Тбилиси, Париж и Стамбул. Причиной такого решения назвали «оперативные трудности».