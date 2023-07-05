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Венгрия не намерена поддерживать санкции против ядерной энергетики РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит санкции в отношении российской ядерной энергетики
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Будапешт не поддержит санкции в отношении российской ядерной энергетики, эта область дает гарантии безопасности республики. Об этом заявил 5 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что Москва уведомила Будапешт о подписании поправки в соглашения по проекту АЭС «Пакш-2». РФ внесет их на неделе, тогда все правовые документы будут в наличии, уточнил Сийярто в ходе пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в венгерской столице.

«Мы продолжаем сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями, потому что это в интересах Венгрии и венгерского народа. <...> Все компании, которые действуют в этих областях, будут пользоваться нашей поддержкой, мы будем надеяться на их успех в России», — подчеркнул Сийярто.

Мурашко прибыл в Будапешт на конференцию Всемирной организации здравоохранения.

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Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о безупречной работе созданной по российской технологии АЭС в республике. По его словам, «Росатом» является надежным партнером. Кроме того, Орбан выразил надежду на благополучное завершение строительства в Венгрии новых блоков АЭС «Пакш».

До этого, 7 мая, политолог Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения Евросоюза (ЕС) с Россией не влияют на решение Венгерской Республики продолжать развивать сотрудничество.

В апреле Сийярто также подчеркнул, что Венгрия выступает против введения санкций ЕС в отношении российской атомной энергетики. Он также призвал другие страны союза не экспериментировать с санкциями в этой области, так как они поставят под угрозу энергоснабжение Будапешта.

АЭС «Пакш» является единственной атомной энергостанцией в Венгрии. Она находится в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Известно, что АЭС создана по советскому проекту и сейчас на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. В данный момент «Пакш» производит около половины всей электроэнергии Венгрии, а за счет планируемого ввода в эксплуатацию еще двух новых блоков эта доля, как предполагается, вырастет в два раза.

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