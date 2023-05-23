Орбан рассказал о безупречной работе созданной по российской технологии АЭС в Венгрии

Российская госкорпорация «Росатом» является надежным партнером. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, 23 мая, в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

Также он выразил надежду на благополучное завершение строительства в Венгрии новых блоков АЭС «Пакш», передает RT.

Орбан отметил, что на территории Венгрии уже на протяжении 60 лет находится АЭС, созданная по российской технологии, которая до сих пор хорошо работает.

«Русские всегда были надежными партнерами. Мы хотели бы расширить эту АЭС», — сказал он.

Ранее, 7 мая, политолог Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями» о том, что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС с Россией не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

14 апреля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявила, что Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада.

Это стало ответом на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко ввести санкции против Венгрии в связи с продлением сделок с «Газпромом» и обсуждением строительства АЭС «Пакш-2».

В январе Виктор Орбан предупредил, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена вето со стороны Венгрии, передает НСН.

АЭС «Пакш» является единственной атомной энергостанцией в Венгрии. Она находится в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Известно, что АЭС создана по советскому проекту и сейчас на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. В данный момент «Пакш» производит около половины всей электроэнергии Венгрии, а за счет планируемого ввода в эксплуатацию еще двух новых блоков эта доля, как предполагается, вырастет в два раза.