Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ

Венгрия выступает против введения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении российской атомной энергетики. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам. Это абсолютно неприемлемо», — заявил он на встрече глав МИД стран ЕС.

Сийярто призвал другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, так как они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, что не должно становиться целью мер, которые принимает Евросоюз.

Ранее, 17 апреля, агентство Reuters рассказало, что Германия настаивает на включении гражданской ядерной энергетики России в следующий пакет санкций Евросоюза. Отмечается, что правительство ФРГ уже обратилось с просьбой к Европейской комиссии.

24 февраля Сийярто сообщил, что 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул атомную отрасль, так как неприкосновенность сектора обеспечил голос Венгрии. Прежде он неоднократно подчеркивал, что энергоснабжение Венгрии невозможно без ресурсов РФ.

9 февраля президент Болгарии Румен Радев также заявил, что страна наложит вето на санкции Евросоюза в отношении атомного комплекса России.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупреждал, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена Венгрией.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.