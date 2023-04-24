Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Армия
Пушилин сообщил о продвижении сил РФ на северо-западе и западе Артемовска
Мир
Казахстан не будет проводить военный парад 9 мая
Наука и техника
В Китае представили полномасштабную цветную карту Марса
Экономика
В России ужесточают идентификацию клиентов при онлайн-займах
Сюжет:

Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
0
Фото: TASS/EPA/Marton Monus
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия выступает против введения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении российской атомной энергетики. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам. Это абсолютно неприемлемо», — заявил он на встрече глав МИД стран ЕС.

Сийярто призвал другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, так как они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, что не должно становиться целью мер, которые принимает Евросоюз.

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
На чем в этот раз сосредоточится Евросоюз и коснутся ли рестрикции «Росатома»

Ранее, 17 апреля, агентство Reuters рассказало, что Германия настаивает на включении гражданской ядерной энергетики России в следующий пакет санкций Евросоюза. Отмечается, что правительство ФРГ уже обратилось с просьбой к Европейской комиссии.

24 февраля Сийярто сообщил, что 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул атомную отрасль, так как неприкосновенность сектора обеспечил голос Венгрии. Прежде он неоднократно подчеркивал, что энергоснабжение Венгрии невозможно без ресурсов РФ.

9 февраля президент Болгарии Румен Радев также заявил, что страна наложит вето на санкции Евросоюза в отношении атомного комплекса России.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупреждал, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена Венгрией.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023