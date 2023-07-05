В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Росимуществе. При этом ожидались поступления от продажи госимущества по 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023-го по 2025-й, сообщили в пресс-службе Минфина.

Дело в том, что намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023-го, объяснили в федеральном агентстве. Кроме того, по сравнению с I кварталом 2022-го в этом году число проданных объектов увеличилось на 200% за счет упрощения процедур приватизации, подчеркнули в Росимуществе.

В то же время, согласно прогнозному плану на 2023–2025 годы, власти намерены завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества, говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март 2023-го. Всего в I квартале было продано 126 объектов и их пакетов акций на сумму 523,2 млн, подсчитали «Известия» на основе данных в документе СП.

В масштабах федерального бюджета полученные средства — это несущественная сумма, хотя в условиях дефицита важны любые деньги, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

При этом продажа госимущества — хорошая стратегия для развития экономики, поскольку частники гораздо лучше справляются с управлением предприятий. Кроме того, по мнению эксперта, для ускорения темпов приватизации властям нужно разработать новый план и нормативы, однако на спаде экономики распродавать все имущество рискованно.



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Объекты и реальность: власти перевыполнили план по приватизации в семь раз