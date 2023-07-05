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Артиллеристы ВС РФ уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы самоходного артиллерийского дивизиона Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали взводно-опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 июля, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) РФ атакуют минометные расчеты и места дислокации противника. Таким образом бойцы защищают государственную границу, пресекая диверсионные вылазки националистов и сокращая их огневой потенциал.

Для выполнения этих задач активно используется гаубица «Мста-С»: артиллеристы занимают огневую точку и наносят удар по неприятелю.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцами Западной группировки войск на купянском направлении была уничтожена живая сила и техника националистов в поселениях Берестовое и Тимковка Харьковской области.

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что артиллеристы поразили воинский эшелон ВСУ в районе Балаклеи Изюмского района Харьковской области. Между тем авиация нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов на купянском направлении по пунктам временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии и подразделений теробороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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