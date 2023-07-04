Военнослужащие ВС РФ нанесли артиллерийские удары по воинскому эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи Изюмского района Харьковской области. Об этом во вторник, 4 июля, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки огнем из реактивных систем залпового огня «Торнадо» с применением управляемых реактивных снарядов нанесен удар по воинскому эшелону в районе Балаклеи. Уничтожено пять боевых машин противника РСЗО «Ураган», — приводит его слова «Интерфакс».

В ходе боевых действий авиация группировки войск «Запад» нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов на купянском направлении по пунктам временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии и подразделений теробороны, добавил он.

Помимо этого, подчеркнул Зыбинский, военные ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ, расположенный к западу от населенного пункта Новоселовская, и два пункта боепитания в районе Кисловки.

Он также сообщил об уничтожении радиолокационной станции П-18, которая является станцией дальнего обнаружения, в районе села Дергачи.

Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на подготовку ВСУ к началу второго этапа контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Основной удар ВСУ могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

29 июня в Минобороны рассказали, как экипаж российского танка Т-80БВМ на купянском направлении подбил принадлежащую ВСУ американскую боевую машину пехоты Bradley с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км. Его целями бывают блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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