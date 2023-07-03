Шойгу сообщил об уничтожении 16 поставленных ВСУ танков Leopard
Российские силы уничтожили 16 танков Leopard, которые Польша и Португалия поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) России за июнь уничтожили 158 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
Кроме того, в Донбассе и Запорожской области российские военные за прошлый месяц ликвидировали 920 единиц бронетехники, в том числе 15 самолетов и три вертолета ВСУ.
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