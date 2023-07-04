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Белорусская православная церковь пригласила к себе монахов Киево-Печерской лавры

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Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth
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Монахи Киево-Печерской лавры в случае выселения из обители смогут перебраться в Белоруссию. Об этом 4 июля сообщил синод Белорусской православной церкви (БПЦ).

«Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви. Призываем всех чад Белорусской православной церкви усилить молитвы об Украинской православной церкви (УПЦ) и ее чадах», — говорится в сообщении.

В синоде отметили, что со скорбью воспринимают новости о событиях, происходящих в Киево-Печерской лавре. Там осудили действия властей Украины в отношении УПЦ, Киево-Печерской лавры, ее наместника и братии, священнослужителей и мирян.

«Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель православной веры восточнославянских народов», — сообщили в БПЦ.

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1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

В УПЦ заявили, что требование администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам об освобождении корпусов на его территории является незаконным, так как по данному вопросу нет решения суда, а действия киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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