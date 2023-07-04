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Иммунолог рассказал о влиянии трихинеллеза на организм человека

Иммунолог Болков: при трихинеллезе паразиты оседают в мышцах и могут попасть в мозг
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Фото: Global Look Press/ELENA SIKORSKAYA
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Трихинеллез вызывают паразиты, которые оседают в мышцах и в некоторых случаях могут попасть в мозг. Об этом в разговоре с «Известиями» 4 июля заявил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Накануне источник «Известий» сообщил о массовом отравлении мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края. Как стало известно позднее, некоторых из пострадавших поставили диагноз «трихинеллез».

«От человека к человеку заболевание практически не передается. Оно может тянуться долго, и его острый период протекает тяжело. Паразиты выделяют токсины и сильно отравляют организм отходами жизнедеятельности. Они также разрушают ткани, в которых находятся. Однако заражение лечится специальными препаратами», — рассказал Болков.

При этом, он отметил, что заразиться трихинеллезом можно только в том случае, если съесть зараженное мясо. В связи с этим эпидемии заболевания, по словам иммунолога, не ожидается.

«Трихинеллез может быть и у домашнего скота. Например, если свиньи начнут поедать зараженных крыс, то по цепочке может перейти и человеку. Но свинину обычно замораживают при хранении и тщательно прожаривают перед употреблением, что страхует от заражения. А вот с мясом диких животных так не делают», — добавил Болков.

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Ранее в этот день в минздраве Забайкальского края сообщили, что среди 11 пострадавших в результате отравления мясом медведя трое находятся в состоянии средней степени тяжести, в том числе несовершеннолетний, восемь — в удовлетворительном состоянии. По данному факту прокуратура Забайкальского края начала проверку.

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