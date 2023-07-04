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Власти открыли движение по херсонскому мосту для объезда Крымского моста
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Власти открыли движение по херсонскому мосту для объезда Крымского моста

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил 4 июля, что открыто движение по херсонскому мосту для объезда Крымского.

По его словам, 3 июля более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям. Он напомнил, что на мост допускаются только легковые транспортные средства и туристические автобусы, а грузовики следуют путем паромной переправы.

Он отметил, что 7 июля выйдет на круглосуточный режим работы один паром. Он позволит переправлять до 200 транспортных средств.

«На наш взгляд, пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля», — добавил Савельев.

В ходе совещания глава государства поручил оценить идею перераспределения потока туристов в Крым через новую территорию РФ для решения проблем с пробками. Он добавил, что необходимо соблюсти все меры безопасности граждан.

Путин также подчеркнул, что будет постоянно на связи с Савельевым для решения проблем по ситуации с пробками.

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4 июля в Минтранспорте РФ сообщили, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту. Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

Также сообщалось, что Путин обсуждает с правительством образовавшиеся на подъезде к Крымскому мосту пробки. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По информации крымского минтранса, утром 4 июля длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

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