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Эксперт поддержал увеличение штрафов для водителей электросамокатов

Руководитель комиссии при Минстрое: действующих штрафов для водителей электросамокатов недостаточно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В настоящее время размер штрафов для водителей электросамокатов составляет от 800 до 1,5 тыс. рублей и, вероятно, этого недостаточно, заявил в разговоре с «Известиями» 4 июля руководитель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Ранее в этот день стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Отмечалось, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Кроме того, максимальное наказание для них не превышает 1,5 тыс. рублей.

Как отметил Гарипов, судя по всему, действующих сейчас штрафов для водителей электросамокатов недостаточно.

«Новые ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже введены, и теперь требуется, чтобы они заработали. Для этого существует два пути: ограничительно-запретительный (штрафы) и информационно-разъяснительный (школы, инструкции, специальные приложения). Если говорить об аренде, то тут, безусловно, кроме ПДД должны работать и ограничения по возрасту — сдавать в аренду электросамокаты нужно только совершеннолетним гражданам», — подчеркнул Гарипов.

Он обратил внимание, что сейчас в ПДД закреплены приоритетные места передвижения на электросамокатах, требования к оснащению самоката, ограничения по весу до 35 кг и по скорости до 25 км/час.

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«Получает распространение новый дорожный знак «Движение на СИМ запрещено». По новым ПДД дети в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить на самокате только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть для них запрещен», — добавил эксперт.

В свою очередь, издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отметил, что шеринговые сервисы вместе с городскими властями активно работают над безопасностью движения на электросамокатах: действуют медленные зоны в местах повышенного пешеходного трафика, проводятся школы вождения, а максимальная скорость изначально ограничена до разрешенной по ПДД — 25 км/ч.

«В любом случае остается проблема с соблюдением ПДД для пользователей личных средств инидивидуальной мобильности. Автоматическое снижение скорости в медленных зонах для них не работает, как и общий скоростной лимит. Более остро стоит вопрос не новых штрафов, а контроля и соблюдения текущего законодательства особенно для пользователей личных СИМ», — подчеркнул Николаев.

Ранее в этот день в столичном ГИБДД сообщали, что 1 и 2 июля в Москве было зафиксировано 2,1 тыс. нарушений ПДД среди людей, которые управляют средствами индивидуальной мобильности.

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