ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации

Иран официально стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится 4 июля в декларации, которая была принята по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в документе на сайте Кремля.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, отметил, что благодаря данному решению в стране появятся условия для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики. Кроме того, он заявил о важности скорейшего перехода на расчеты в национальных валютах между странами.

«Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами», — указал иранский лидер.

Саммит совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участницы подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества.

Как отметил в разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, расширение числа участников ШОС демонстрирует недовольство ряда стран работой ООН. По мнению Денисова, присоединение Ирана к организации является примером переформатирования современного мира из однополярного в многополярный.

В ходе заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди также предположил, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

Ранее, 29 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального Юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), а также стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.