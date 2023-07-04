Мишустин назвал недавнее отравление суррогатным алкоголем преступлением

Виновные в трагедии с массовым отравлением людей суррогатным алкоголем найдены и понесут наказание. Об этом 4 июля сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, назвав случившееся преступлением.

«Но хочу сказать, что очень важно: данная трагедия не связана с мораторием на проведение проверок. Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и понесут перед законом ответственность», — заявил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

Председатель правительства отметил, что при этом сохраняется возможность проводить плановые и внеплановые проверки в организациях любого уровня, чтобы предотвратить угрозы для безопасности людей.

Глава кабмина подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается. По словам Мишустина, с 1 сентября потребители смогут проверять подлинность купленной алкогольной продукции, это касается и слабоалкогольных напитков.

Он также напомнил о подписанном недавно президентом РФ Владимиром Путиным законе, который ужесточает ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции.

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек, из них скончались 36.

Подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя Анар Гусейнов был задержан в тот же день. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.