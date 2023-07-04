Путин заявил о растущих доходах бюджета от перерабатывающих отраслей

В России доходы бюджета от перерабатывающих отраслей значительной растут. Об этом заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин.

«У нас доходы от перерабатывающих отраслей повышаются. Это говорит об изменении структуры экономики», — сказал он на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Ранее, 23 июня, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко сообщил, что неэкологичные виды тары, в том числе разноцветные бутылки для напитков, должны полностью выйти из оборота. Он добавил, что уход от сложно перерабатываемой или, прежде всего, неперерабатываемой пластиковой упаковки стоит на повестке достаточно давно, в том числе в контексте реформирования механизма расширенной ответственности производителей.

Как стало известно 8 июня, Российский экологический оператор (РЭО) предложил предлагает поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Отмечалось, что такой сценарий позволит перерабатывать текстиль.

В мае Путин выразил уверенность в реализации РФ крупных инфраструктурных проектов. Он указал, что прогнозы развития экономики на этот год в целом положительные, например хорошими темпами развивается перерабатывающая промышленность.