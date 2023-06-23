В «Деловой России» поддержали запрет на цветные ПЭТ-бутылки

Неэкологичные виды тары, в том числе разноцветные бутылки для напитков, должны полностью выйти из оборота. Об этом 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из доклада, в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару. Им предполагают найти альтернативу. При этом Минпромторг придерживается аналогичного мнения.

«Такие виды неэкологичной тары должны полностью выйти из оборота. Но здесь важна комплексная, адаптационная работа по перенастройке на экологичность мышления как со стороны производителя, так и со стороны потребителя», — прокомментировал инициативу Кобенко.

Он отметил, что потребители должны понимать, что за отказом от эффектной на первый взгляд упаковки стоят новые возможности — внедрение технологий по созданию альтернативной биоразлагаемой или легко перерабатываемой упаковки, выработка вариантов ее дальнейшего применения без вреда для экологии.

«Безусловно, это потребует перенастройки и маркетинговых стратегий производителей. Но в целом, эта инициатива, на мой взгляд, вполне реализуема», — подчеркнул Кобенко.

Он также добавил, что уход от сложно перерабатываемой или, прежде всего, неперерабатываемой пластиковой упаковки стоит на повестке достаточно давно, в том числе в контексте реформирования механизма расширенной ответственности производителей.

«В скором времени производитель в полной мере будет в ответе за то, что он выпустил на рынок», — подытожил эксперт.