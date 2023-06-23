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В «Деловой России» поддержали запрет на цветные ПЭТ-бутылки

«Деловая Россия»: разноцветные бутылки для напитков должны полностью выйти из оборота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Неэкологичные виды тары, в том числе разноцветные бутылки для напитков, должны полностью выйти из оборота. Об этом 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из доклада, в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару. Им предполагают найти альтернативу. При этом Минпромторг придерживается аналогичного мнения.

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«Такие виды неэкологичной тары должны полностью выйти из оборота. Но здесь важна комплексная, адаптационная работа по перенастройке на экологичность мышления как со стороны производителя, так и со стороны потребителя», — прокомментировал инициативу Кобенко.

Он отметил, что потребители должны понимать, что за отказом от эффектной на первый взгляд упаковки стоят новые возможности — внедрение технологий по созданию альтернативной биоразлагаемой или легко перерабатываемой упаковки, выработка вариантов ее дальнейшего применения без вреда для экологии.

«Безусловно, это потребует перенастройки и маркетинговых стратегий производителей. Но в целом, эта инициатива, на мой взгляд, вполне реализуема», — подчеркнул Кобенко.

Он также добавил, что уход от сложно перерабатываемой или, прежде всего, неперерабатываемой пластиковой упаковки стоит на повестке достаточно давно, в том числе в контексте реформирования механизма расширенной ответственности производителей.

«В скором времени производитель в полной мере будет в ответе за то, что он выпустил на рынок», — подытожил эксперт.

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