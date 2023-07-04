Политолог назвал позитивной тенденцией присоединение Ирана к ШОС

Расширение числа участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует недовольство ряда стран работой ООН. Об этом 4 июля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день Иран присоединился к ШОС в качестве полноправного члена объединения.

Денисов отметил, что присоединение Ирана к организации является примером переформатирования современного мира из однополярного в многополярный. Политолог подчеркнул, что это позитивная тенденция, которая касается не только ШОС, но и БРИКС.

«С каждым годом всё больше и больше стран либо присоединяются к этим организациям, либо становятся наблюдателями, ассоциированными членами, либо подают заявки на то, чтобы впоследствии вступить. Причем это самые разнообразные страны, самые неожиданные. Если вспомнить последний саммит ШОС, то на нем присутствовали государства в виде и наблюдателей, и потенциальных участников, которые традиционно считались лояльно относящимися к США и Западу в целом», — сказал он.

По словам Денисова, расширение числа участников ШОС показывает неудовлетворенность ряда стран работой ООН.

«Это означает, что в современном мире значимые страны не удовлетворены теми процессами, которые происходят, и той ролью, которая есть у ООН. То есть если бы она нормально функционировала, тогда бы региональные организации менее активно развивались. А здесь обратная тенденция. И если говорить уже конкретно об Иране, его присоединении к ШОС, мне кажется, это только укрепит данную организацию», — сказал эксперт.

Саммит совета глав государств ШОС прошел 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

В ходе заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участники подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества. Кроме того, объединение выступило за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.