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В США указали на потери ВСУ из-за некачественного западного оружия

Military Watch Magazine: поставленная Западом военная техника приводит к гибели военных ВСУ
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Поставленная из Франции неэффективная военная техника привела к гибели боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом 3 июля написал американский портал Military Watch Magazine.

«Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей», — сказано в статье.

Один из украинских военных пожаловался на французские бронемашины и подчеркнул, что подобные случаи происходили и ранее. Отмечается, что некоторые виды вооружения, переданные, в частности, Германией и Италией, также были признаны украинскими войсками некачественными и неисправными.

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Ранее, 23 июня, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западных союзников в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ. По его словам, российские силы успели подготовить линию обороны, пока Запад долго решался передать оружие Киеву.

19 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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