Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Сюжет:

Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 23 июня, обвинил западных союзников в отсутствии успехов контрнаступления украинских войск. По его словам, Вооруженные силы РФ успели подготовить линию обороны, пока Запад долго решался передать оружие Киеву.

«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — написал он в Twitter.

Подоляк указал, что сейчас, для того чтобы сломать российский фронт, необходим «разумный и взвешенный подход».

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Ранее, 19 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023