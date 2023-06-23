Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 23 июня, обвинил западных союзников в отсутствии успехов контрнаступления украинских войск. По его словам, Вооруженные силы РФ успели подготовить линию обороны, пока Запад долго решался передать оружие Киеву.

«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — написал он в Twitter.

Подоляк указал, что сейчас, для того чтобы сломать российский фронт, необходим «разумный и взвешенный подход».

Ранее, 19 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.