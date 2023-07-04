В России в первом полугодии 2023 года доля электронных полисов ОСАГО составила 61%

В период с января по июнь 2023 года в России оформили 11,9 млн полисов ОСАГО онлайн. Это на 7% больше к аналогичному периоду 2022 года. Всего полисы е-ОСАГО в текущем году составили 61% от количества всех оформленных в 2023-м полисов обязательной «автогражданки». Об этом 4 июля сообщил «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В пятерку российских субъектов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошла Москва, где оформили 1,17 млн полисов е-ОСАГО, Московская область (0,65 млн полисов), Краснодарский край (0,46 млн), Свердловская область (0,41 млн), Санкт-Петербург (0,37 млн).

По словам Уфимцева, с каждым годом все больше российские автолюбители выбирают покупку полиса ОСАГО онлайн из-за быстроты и удобства. Президент РСА напомнил, с 15 июля автовладельцы смогут урегулировать убыток по ОСАГО по еропротоколу через госуслуги без посещения офиса страховой компании.

22 февраля в ГИБДД сообщили о росте популярности европротокола при оформлении ДТП. По словам сотрудников Госавтоинспекции, доля водителей, оформивших ДТП с помощью европротокола, по итогам 2022 года составила почти 41%. Процедурой воспользовались более 902 тыс. автовладельцев.