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В СФ назвали актом терроризма атаку украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Цеков: атака украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье — стопроцентный акт терроризма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Удары Украины по жилым зданиям в Новой Москве и Московской области являются актом терроризма. Об этом 4 июля «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«Это стопроцентный акт терроризма, потому что атакуются гражданские объекты. Если бы объекты были военные, то еще можно было бы порассуждать. Государством-террористом на сегодняшний день является Украина. В частности, об этом свидетельствуют и постоянные обстрелы гражданских объектов в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, в Крыму. Это суть нынешнего украинского государства», — сказал он.

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По данным Минобороны РФ, всего пять беспилотников предприняли попытку атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье. Четыре беспилотника удалось ликвидировать средствами ПВО, а еще один обезврежен средствами РЭБ. Аппарат рухнул на территории Одинцовского района Московской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что произошедшее является очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Дипломат напомнила, что в районе атаки находится московский аэропорт, принимающий зарубежные рейсы.

Она призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, США и Франция, — финансируя Украину, поддерживают терроризм.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки пострадавших нет. Разрушений зданий или объектов инфраструктуры также не последовало. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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