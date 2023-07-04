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Число заразившихся норовирусом в детском лагере в Приамурье возросло до 115

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Фото: Telegram/rospotrebnadzor28
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Количество заразившихся норовирусом в детском лагере «Белые горы» в Приамурье возросло до 115 человек, из которых 110 — дети. Об этом 4 июля сообщили в управлении Роспотребнадзора Амурской области.

«Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) — 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса», — рассказали журналистам в пресс-службе.

По данным на 4 июля, в региональных стационарах из 21 человека, которые поступили ранее, осталось только четверо пострадавших — трое детей и один вожатый. Остальные дети выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.

В ведомстве уточнили, что групповая заболеваемость в лагере началась из-за персонала пищеблока, в биологических материалах которого был обнаружен возбудитель норовируса. Также инфекция была найдена в пробах готовых блюд и во взятых анализах у пострадавших детей.

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Ранее, 29 июня, 70 детей, находившихся в лагере, обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе и рвоту. По факту массового отравления начали проверку прокуратура и Роспотребнадзор. Также была выявлена попытка скрыть информацию о произошедшем. Работа лагеря «Белые горы» в настоящее время приостановлена.

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