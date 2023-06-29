Контроль за питанием в лагерях усилят в Приамурье после отравления детей

В Амурской области усилят контроль за качеством питания во всех оздоровительных лагерях после отравления 70 детей в одном из учреждений. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Работа лагеря «Белые горы» приостановлена. По данным ИА PriamurMedia, руководство учреждения оповещает родителей о ситуации, планируется вывоз детей по домам. В лагере проводится эпидемиологическое расследование, специалисты проверяют сотрудников лагеря. За состоянием как заболевших, так и здоровых детей будут наблюдать врачи. Восемь детей были госпитализированы.

«С ЧП разбираются профильные ведомства, все виновные будут привлечены к ответственности. Держу ситуацию на личном контроле. Министерству образования и науки области и муниципалитетам поручил усилить контроль за питанием во всех детских оздоровительных лагерях региона. Безопасность детей превыше всего», — цитирует губернатора Василия Орлова «Амурская служба новостей».

70 детей, находившихся в лагере, обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе и рвоту. По факту массового отравления проверку инициировали прокуратура и Роспотребнадзор. Выявлена попытка скрыть информацию о произошедшем.