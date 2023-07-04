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«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Корпорации «Росатом» выделят финансирование для покупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 4 июля, сообщил замглавы дирекции Северного морского пути (СМП) Максим Кулинко газете «Ведомости».

Ожидается, что предприятие получит субсидии в размере 300 млн. рублей из федерального бюджета. На эти деньги «Росатом» намерен приобрести две беспилотные авиасистемы, которые будут применяться для мониторинга обстановки на СМП в режиме реального времени.

По словам Кулинко, БПЛА должны быть устойчивы к обледенению и сильным ветрам. Их установят на каждый ледокол в дополнение к бортовым измерительным комплексам и спутникам.

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Ранее, 28 июня, стало известно, что российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время заканчивается разработка национального проекта по развитию беспилотной авиации.

13 июня на сайте Кремля опубликовали документ, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

До этого, 27 апреля, глава государства указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации, отметив, что надо приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

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