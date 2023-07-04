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Экономика
Резидентов ОЭЗ могут освободить от налога на сверхприбыль

Резидентов ОЭЗ могут освободить от налога на сверхприбыль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила освободить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) от налога на сверхприбыль (windfall taх). Соответствующая информация следует из заключения бизнес-объединения ко второму чтению законопроекта, которое есть в распоряжении «Известий».

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Уточняется, что речь идет только о тех компаниях, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

Полное освобождение от сборов резидентов ОЭЗ способно придать дополнительный импульс их развитию и улучшить инвестклимат в РФ, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако, по его словам, это может привести к снижению доходов и без того дефицитного бюджета. В целом предложение ТПП для бизнеса выгодно, и, кроме того, его принятие может увеличить объем вложений в российскую экономику, считает эксперт. Это особенно актуально в условиях ее структурной трансформации.

«В вопросе windfall taх справедливее было бы учитывать инвестиционный цикл, но это кардинально усложнило бы администрирование. Сегодня кабмин решил освободить от разового сбора только прибыль, полученную в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Резонно было бы сделать исключение и для резидентов ОЭЗ, которые делали вложения», — уверен член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Давай на сбор: бизнес просит освободить резидентов ОЭЗ от налога на сверхприбыль

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