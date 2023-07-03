В РАН оценили вероятность выхода Оркнейских островов из состава Великобритании

Оркнейские острова привлекают к себе внимание заявлениями о выходе из состава Великобритании. Об этом 3 июля «Известиям» заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Накануне газета The Guardian написала, что Оркнейские острова, расположенные у северного побережья Шотландии, могут покинуть состав Великобритании и стать самоуправляемой территорией Норвегии. По словам главы совета островов Джеймса Стокана, жители архипелага чувствуют близость и культурную связь с Норвегией и хотят «вернуться». Кроме того, как отметил глава совета, финансирование от правительств Лондона и Эдинбурга на душу населения на Оркнейских островах гораздо меньше, чем на Шетландских и Западных островах.

Ананьева сообщила, что выйти из состава Великобритании непросто и пример с Шотландией это демонстрирует.

«По закону Шотландия не может провести референдум без разрешения центрального правительства и обеих палат парламента. Тем более это будет касаться Оркнейских островов. Шотландия подавала иск в Верховный суд, чтобы провести референдум без разрешения центрального правительства и парламента. Но Верховный суд постановил, что закон ей это сделать не позволяет», — сказала она.

Эксперт добавила, что власти островов таким способом пытаются привлечь к себе внимание и добиться увеличения финансирования от шотландской провинции и центрального британского правительства.

До 1472 года острова находились под контролем Норвегии и Дании. Потом они были переданы Шотландии в качестве обеспечения приданого Маргарет Датской, вышедшей замуж за шотландского короля Якова III.

В конце мая первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что Великобритания может разделиться на части из-за неолиберальной политики федеральных властей на протяжении десятилетий.

Руководитель Центра интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с «Известиями» сказала, что распасться на отдельные субъекты королевство не может, но опасения, которые выражает министр Уэльса, имеют под собой основания.