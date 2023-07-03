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Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
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Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Markus Keller
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Оркнейские острова, расположенные у северного побережья Шотландии, могут покинуть состав Великобритании и стать самоуправляемой территорией Норвегии. Такую идею выразил островной совет, о чем в воскресенье, 2 июля, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, совет Оркнейских островов решил изучить «альтернативные формы управления» и рассмотреть вопрос об изменении своего правового статуса в Великобритании, так как вспомнил «скандинавские связи» архипелага.

До 1472 года острова находились под контролем Норвегии и Дании. Потом они были переданы Шотландии в качестве обеспечения приданого Маргарет Датской, вышедшей замуж за шотландского короля Якова III.

«Мы были частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем мы были частью Соединенного Королевства», — приводит издание слова главы совета Оркнейских островов Джеймса Стокана.

Он отметил, что жители архипелага чувствуют огромную близость и культурную связь с Норвегией и хотят «вернуться». Кроме того, как отметил глава совета, финансирование от правительств Лондона и Эдинбурга на душу населения на Оркнейских островах гораздо меньше, чем на Шетландских и Западных островах.

Предложение, выдвинутое Стоканом, будет обсуждаться на совете во вторник, 4 июля.

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Ранее, в ноябре 2022 года, Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. О намерении провести референдум в сентябре 2023 года первый министр автономии Никола Стерджен заявила еще 28 июня.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В этом году власти предложили провести новый референдум, поскольку после прошлого Великобритания вышла из ЕС.

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