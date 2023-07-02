Пухлый карп в грязном пруду: левый активист разоблачает культ личности Черчилля

Уинстона Черчилля уже много десятилетий принято представлять видным политиком, спасителем Королевства, светилом консервативной мысли. Даже в России (несмотря на известное — еще с дореволюционных времен — циничное отношение его к нашей стране) к Черчиллю часто относятся с известным пиететом. Однако на родине «человека с сигарой» всё чаще раздаются голоса, требующие пересмотреть установившиеся взгляды на личность Черчилля и его роль в истории ХХ века. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Тарик Али

«Уинстон Черчилль: его эпоха, его преступления»

М.: Альпина нон-фикшн, 2023. — Пер. с англ. — 589 с.

Книга известного британско-пакистанского публициста и политического активиста левого толка Тарика Али написана с почти поэтическим вдохновением, использует множество стихов (чаще всего — Бертольта Брехта) в качестве эпиграфов к главам, да и ее оригинальное название His Times, His Crimes само по себе звучит как микростихотворение. Велик соблазн перевести это название тоже в рифму, скажем, «Его время, его бремя», но так получилось бы слишком благожелательно по отношению к главному антигерою книги, Уинстону Черчиллю, который за свою длинную политическую карьеру был вынужден справляться с огромным бременем государственных забот, но ценой страданий и гибели множества людей.

Фото: livelib.ru

Возможны ли вообще в политике крупные достижения, которые оплачивались бы как-то по-другому, — таким пессимистическим философским вопросом Тарик Али не задается. Иногда он все-таки пытается взять себя в руки, обуздать свою публицистическую запальчивость (ее можно считать как плюсом, так и минусом книги) и встать на позицию объективного аналитика и холодного философа, понимающего весь релятивизм ретроспективных оценок тех или иных исторических событий и фигур. «Гражданские войны никогда не выглядят привлекательно. Всё зависит от того, на чьей ты стороне», — замечает Али в главе о том, какую позицию занимал Черчилль в 1936 году по испанскому вопросу.

Как это нередко бывает с любым успешным политиком, Черчилль вовсю использовал двойные стандарты, считая, что нельзя оценивать бесчинства франкистов и республиканцев по одной шкале. «Будучи ослеплен классовыми и имперскими предрассудками, Черчилль полностью принял сторону европейского фашизма в его борьбе со своими врагами с левого фланга», — ставит диагноз Али, и сам не чуждый марксистских предрассудков, порой придающих его книге оттенок однобокой предвзятости.

Взрослого читателя, который в высших учебных заведениях Советского Союза наелся истории марксизма-ленинизма, порой может утомлять несколько архаичная одержимость Тарика классовой борьбой и интересами пролетариата, а также многозначительное теоретизирование с туманным смыслом: «Классовое сознание нелинейно, но, однажды радикализовавшись, оно никогда больше не остается на одном месте, как нас учит история практически всех восстаний, бунтов и революций — как успешных, так и тех, которые закончились неудачей».

Немного однообразными выглядят упреки в «буржуазной ограниченности», предъявляемые из сегодняшнего дня Черчиллю, который в упоении чувством собственного величия то и дело оказывается не в состоянии воспринять всерьез те или иные опасности (то Гитлера, то франкизма, то японского милитаризма). А когда он все-таки осознает всю серьезность положения, то обычно уже поздно: «Многих вещей Черчилль в тот период просто не в силах был понять. Очарованный Муссолини, находясь под впечатлением от организационной машины Гитлера, будучи доволен франкистским триумфом в Испании, он не смог разглядеть украшенный свастиками стальной занавес над Европой и принять тот факт, что восхождение Гитлера означало возрождение и укрепление германского империализма. Когда он в конце концов осознал всю серьезность угрозы, слишком много возможностей противодействовать ей было уже потеряно».

Иногда в порыве вдохновения из-под пера Тарика Али выходят очень наглядные метафоры: «Кем и чем был Черчилль? Был ли он всего лишь пухлым карпом, с радостью готовым плавать даже в самом грязном водоеме, если при этом удовлетворялись его собственные карьерные устремления, а также нужды империи (разницы между первым и вторым для него не существовало)? Наверное, в нем было и еще что-то, однако едва ли слишком много. Чем же в таком случае объясняется его превознесение — и обретение им статуса культовой фигуры?»

Перечисляя позднейших политических деятелей (в частности, Маргарет Тэтчер), которым в тех или иных целях требовался культ Черчилля, Али соглашается со своим коллегой Энтони Барнеттом, определившим «черчиллизм» как «каркас, который основные течения британской политической культуры оплетают своими разноцветными нитями».

Фото: Nina Subin/literature.britishcouncil.org/ Тарик Али

Задача Тарика Али гораздо шире, чем излить свою классовую неприязнь к Черчиллю, разоблачив его как мастера самопиара, оппортуниста, расиста и сексиста, держиморду и скалозуба. Перечень документально зафиксированных конкретных просчетов Черчилля, как военно-политических, так и морально-этических, Тариком Али представлен достаточно подробный. Среди прочего он припоминает своему антагонисту и провальную битву с турками при Галлиполи 1915 года, и голод в Бенгалии 1943 года, когда несколько миллионов индийцев погибло из-за реквизиции продуктов питания для имперских военных нужд, и неоправданно жестокие британские бомбардировки немецких городов во время Второй мировой, и то, как премьер-министр «заливался соловьем» в пользу ядерного удара по Японии, и многое другое. Кроме того, Али пеняет Черчиллю, что британские родственники Николая II собирались, но так и не приютили во время революции русскую царскую семью, на спасение которой Черчилль вполне мог бы направить часть своей неуемной энергии.

И все-таки первая половина названия книги — His Times, то есть исторический контекст и политические расклады, — отражена автором более интересно и взвешенно, чем злополучные Crimes. Тарик Али прослеживает не то чтобы очень скрытые пружины развития империалистического мироустройства, где на месте одних винтиков неминуемо вырастают другие, а вместо одной прогнившей империи в другой точке земного шара непременно разбухает еще более агрессивная и всепожирающая: «Обама и Байден выступают как новые колонизаторы, как современные наследники Черчилля и Керзона, короля Леопольда и Салазара. Страна, которой они руководят, — единственная подлинная империя современности, ее позиции намного сильнее, чем у Британской империи даже на пике ее могущества, и на совести Америки больше военных преступлений, чем у любой другой страны мира».

Однако, как подтвердит любой марксист, чем выше стадия развития империализма, тем острее классовая борьба, орудием которой могут быть и книги, подобные собранному Тариком Али обвинительному досье. Настоящая его цель — не очернить давно умершего кумира определенных общественно-политических слоев, а «бросить вызов сложившемуся историко-политическому консенсусу, который выглядит незыблемым, но, по сути, весьма уязвим».