Овечкин примет участие в прощальном матче Зарипова в Казани

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует участвовать в прощальном матче легенды отечественного хоккея Даниса Зарипова, завершившего карьеру в феврале. Об этом 3 июля сообщил агент Овечкина Глеб Чистяков.

«[Овечкин] планирует принять участие», — заявил Чистяков «РИА Новости».

Зарипов, который является самым титулованном хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в конце февраля провел последний матч за казанский «Ак Барс» и закончил профессиональную карьеру.

Прощальный матч нападающего состоится 9 августа в Казани.

42-летний Зарипов является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Также он имеет звание заслуженного мастера спорта России и является кавалером ордена Почета.

Ранее Александр Овечкин был в России в мае. Во время визита он посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» в Москве. Также ему был вручен сертификат на автомобиль Lada во время церемонии закрытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге.