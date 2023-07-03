Врач рассказала о сигналах к обращению подростка к психологу

Психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач 3 июля в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуации, когда родителям следует обратиться за психологической помощью для своих детей подросткового возраста.

Эксперт объяснила, что психолог помогает ребенку наладить отношения с собой и с окружением. К нему нужно идти в случае любого беспокойства подростка. Психиатр, в свою очередь, занимается лечением психических расстройств при помощи медикаментов. К нему стоит обращаться, когда родители подозревают у ребенка депрессию или тревожное расстройство.

По мнению врача, родителям необходимо обратить внимание на любые внезапные перемены в поведении подростка. К ним относятся беспричинные изменения в режиме сна, аппетите, появление страхов, апатии, вспышки агрессии, а также тревога и панические атаки.

Кроме того, к специалисту нужно срочно обратиться в случае нанесения ребенком вреда своему телу: ударов, укусов, порезов, царапания, вырывания волос и пр.

Следующий признак, как отмечает врач, — снижение успеваемости в школе, носящее регулярный характер, ухудшения концентрации, проблемы с коммуникацией, подверженность буллингу и травле, мысли о смерти и бессмысленности жизни, а также жалобы педагогов.

Отсутствие социальной активности и сужение интересов подростка до сидения за компьютером тоже являются проблемой, которую нужно решить со специалистом.

«Обязательно обращаться к психологу и в случае кризисной ситуации в семье. Развод родителей, тяжелая болезнь, уход из жизни кого-то из членов семьи и даже кардинальная смена обстановки и переезд могут стать травмирующими факторами для ребенка», — добавила Булач.

Врач добавила, что своевременная реакция родителей поможет избежать возможно трагедии в будущем.

Ранее, 28 июня, женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» и мать 17 детей Валентина Красникова рассказала, почему родителям школьников нужно позволить детям лениться на каникулах и не заставлять их делать домашнее задание. Эксперт считает, что в таких ситуациях дети начинают заниматься тем, что им нравится, и ради любимого дела ребенок в дальнейшем перестанет лениться.

А психолог Екатерина Маденко 16 июня сообщила, что родители рискуют получить недоверие и протест в свой адрес, когда категорически запрещают девочкам-подросткам наносить макияж и всячески наказывают за это. Использование косметики в таком возрасте, по мнению эксперта, представляет собой возможностью почувствовать себя взрослой.